تجمّع للمياه في منطقة الرحاب والسان سيمون وعلى اوتوستراد خلدة جراء الأمطار الغزيرة

أدى تساقط ​الأمطار​ الغزيرة إلى تجمّع للمياه في منطقة الرحاب والسان سيمون.

كما أفادت غرفة التحكم المروري عن تجمع للمياه على اوتوستراد خلدة باتجاه بيروت قرب حرقوص، مشيرة الى أن حركة المرور كثيفة في المحلة.

وأفادت عن تجمع للمياه على طريق عام الحدث قرب الجامعة اللبنانية وحركة المرور كثيفة في المحلة.