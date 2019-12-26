أدى تساقط الأمطار الغزيرة إلى تجمّع للمياه في منطقة الرحاب والسان سيمون.
كما أفادت غرفة التحكم المروري عن تجمع للمياه على اوتوستراد خلدة باتجاه بيروت قرب حرقوص، مشيرة الى أن حركة المرور كثيفة في المحلة.
وأفادت عن تجمع للمياه على طريق عام الحدث قرب الجامعة اللبنانية وحركة المرور كثيفة في المحلة.
كانت هذه تفاصيل خبر تجمّع للمياه في منطقة الرحاب والسان سيمون وعلى اوتوستراد خلدة جراء الأمطار الغزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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