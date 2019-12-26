أفادت غرفة التحكم المروري عن تجمع للمياه على اوتوستراد جل الديب المسلك الشرقي واوتوستراد الضبية بالاتجاهين وحركة المرور ناشطة في المكانين.
كما أفادت عن تجمع للمياه على الطريق البحرية الدورة وحركة المرور كثيفة في المحلة.
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