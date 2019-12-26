أفادت ​غرفة التحكم المروري​ عن تجمع للمياه على اوتوستراد ​جل الديب​ المسلك الشرقي واوتوستراد الضبية بالاتجاهين و​حركة المرور​ ناشطة في المكانين. كما أفادت عن تجمع للمياه على الطريق البحرية الدورة وحركة المرور كثيفة في المحلة.

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