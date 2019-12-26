إعصار فانفون يودي بحياة 16 شخصًا في الفلبين









اسماء السيد - مانيلا: أعلنت السلطات الفلبينية الخميس أن إعصار فانفون ضرب قرى نائية ومناطق سياحية شهيرة وسط البلاد في يوم عيد الميلاد، ما تسبب بمصرع 16 شخصًا على الأقل.

وصلت سرعة الرياح إلى 195 كيلومترًا في الساعة، فمزّقت الأربعاء أسقف المنازل، واقتلعت أعمدة الكهرباء في العديد من مناطق الفلبين.

ومع استمرار انقطاع الانترنت والاتصالات الهاتفية في المناطق التي تضررت بشدة، لم يكن بإمكان السلطات الخميس تقييم الأضرار الناتجة من الإعصار على الفور. لكن سلطات وكالة مكافحة الكوارث أكدت مقتل 16 شخصًا على الأقل في قرى وبلدات منطقة فيساياس في وسط البلاد.

ضرب فانفون أيضًا مناطق بوراكاي وكورون ومناطق أخرى تشتهر برمال شواطئها البيضاء التي يقصدها السيّاح لقضاء عطلاتهم. هذا وأصيب مطار كاليبو، الذي يخدم بوراكاي، بأضرار كبيرة، وفقًا لسائح كوري جنوبي علق هناك، وتمكن من إرسال بعض الصور لفرانس برس.

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قال جونغ بيونغ عبر تطبيق المحادثة في إنستغرام "الطرقات لا تزال مقفلة، لكن تم بذل جهود لإزالة الحطام. الأمر سيء للغاية".

وأضاف "يبدو كل شيء على بعد 100 متر من المطار مدمّرًا. هناك الكثير من الأشخاص المحبطين في المطار بسبب إلغاء الرحلات الجوية". تابع "سيارات الأجرة تعمل، ولكن الرياح قوية، ولا تزال تمطر، لذا لا أحد يرغب في مغادرة المطار، بمن فيهم أنا".

ورغم أنه أقل قوة بشكل ملحوظ، إلا أن فانفون يتخذ مسارًا مشابهًا لإعصار هايان، الذي لا يزال يعد الأكثر قوة ودموية في تاريخ الفلبين، حيث خلف نحو 7.33 بين قتيل ومفقود.

قالت سيندي فيرير المسؤولة الإعلامية في قسم الكوارث في منطقة غرب فيساياس لفرانس برس "إنه مثل الأخ الأصغر لهايان، أقل تدميرًا، لكنه يتبع مسارًا مماثلًا".

وتسبب إعصار فانفون في قضاء ملايين الناس عيد ميلاد بائس، مع توجّه الآلاف إلى الملاجئ في الأرخبيل الآسيوي ذات الغالبية الكاثوليكية.

