شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز الشخصيات التى تأثر بها "أنور السادات".. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 101 عام على ميلاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذى ولد فى قرية ميت أبو الكوم بمحافظة المنوفية فى 25 ديسمبر عام 1918، ويصغر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بحوالى 11 شهرًا، فالأخير ولد فى العام نفسه فى شهر يناير، وهو صديق العمر وكلاهما حكما مصر، وحياة الرئيس الراحل مليئة بالأحداث المثيرة، وهناك شخصيات عديدة أثرت فيه، بحسب ما حكى السادات نفسه فى حوار تليفزيونى سابق، ويستعرض ”الخليج 365”، أبرز الشخصيات التى أثرت فى السادات:

جدته ست البرين

الرئيس الراحل أكد أن جدته كانت من أبرز الشخصيات التى أثرت فيه، حيث قال: "خلال فترة وجود أبى فى السودان، كان الذى يتولى أمرى خلال تلك الفترة، جدتى لوالدى وهذه السيدة أعتز بها جدا رحمها الله لأن إذا كنت تعلمت شيئًا فتعلمته منها، فإذا كنت استفدت شيئًا فى حياتى فقد استفدت من خبرة وشخصية هذه السيدة".

أدهم الشرقاوى

يقول السادات خلال حوار تلفزيونى عم 1975، كانوا يحكون لنا مواويل ومن الماويل التى تأثرت بها كان موال أدهم الشرقاوى لأن الشعب كان بيخلد البطولة فيه ورفض الشعب للاستعمار، ولكن بأسلوبه هو أنه يخلد بطولاتنا كلها ويديها للأطفال على شكل مواويل تسعدهم وتوسع خيالهم ومداركهم وما تتصوروش.

مصطفى كامل

من الشخصيات التى تأثر بها الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان مصطفى كامل، وأكد ذلك خلال حوار تلفزيونى حيث قال: هناك شخصيات توصف كفاح مصر والمرارة اللى بتعانيها مصر من المحتل الإنجليزى وكفاح مصطفى كامل الشاب الصغير اللى مات وهو شاب صغير فى حلقة واحدة بتبص تلاقينى وأنا طفل عايز أنام بينيمونى بهذا الموال عن مصطفى كامل اللى بيسرد تاريخ مصر إلى اللحظة اللى أنا أتولدت فيها لأنه كفاح مصطفى كامل مع حادثة دنشواى".