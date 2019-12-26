أمطار غزيرة على السواحل الشمالية.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس 72 ساعة على مدار أيام الخميس - الجمعة - السبت.

ويتوقع خبراء الهيئة أن يسود البلاد الخميس طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة قد تمتد حتى شمال الصعيد، تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها غربية إلى شمالية نشطة على أغلب الأنحاء، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الخميس:

السواحل الشمالية الغربية 18 12

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 18 13

الوجه البحري والقاهرة 18 12

جنوب سيناء والغردقة 23 14

شمال الصعيد 20 12

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 21 12

وعن طقس الجمعة، توقع الخبراء أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة والرياح نشطة على السواحل الشمالية، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الجمعة:

السواحل الشمالية الغربية 17 12

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السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 18 13

الوجه البحري والقاهرة 18 11

جنوب سيناء والغردقة 23 14

شمال الصعيد 19 14

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 21 11

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود السبت المقبل طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة السبت:

السواحل الشمالية الغربية 18 13

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 19 10

الوجه البحري والقاهرة 18 10

جنوب سيناء والغردقة 23 14

شمال الصعيد 19 08

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 21 11​