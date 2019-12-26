يوفر فرص عمل عديدة.. 10 معلومات عن مجمع الإنتاج الحيواني بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأربعاء، عددًا من المشروعات التنموية في مجال الثروة الحيوانية في يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، بحضور الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة والوزراء ومحافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري

يرصد الخليج 365 أبرز 10 معلومات عن المشروع:

- يضم المشروع مزرعة تربية وتسمين رؤوس الماشية على مساحته 500 فدان.

- تكلفة المشروع 1.5 مليار جنيه بطاقة استيعابية تصل 18 ألف رأس ماشية.

- يضم المشروع مجزر آلي متكامل مجهز على أعلى مستوى بطاقة 320 رأس / يوم.

- المشروع يضم عيادة لفحص ومتابعة الماشية، ومصانع لتغليف اللحوم ومصنعاته.

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- يحتوي المجمع على منافذ لبيع اللحوم للمواطنين، ويوفر العديد من فرص العمل للشباب.

- يضم المشروع مركز علمي بيطري للأبحاث والتدريب، على مساحة 13 ألف متر مربع، ويضم 10 معامل تخصصية مدعمة بأحدث التكنولوجيا المتطورة في مختلف المجالات العلمية، بينها أبحاث المناعة والبيولوجيا الجزئية، والغذاء، والمياه.

- يعمل المشروع على توفير اللحوم بجودة وأسعار تنافسية للمواطن.

- يساهم المشروع في إدخال سلالات جديدة محسنة وراثيًا للسوق المحلي.

- يعد المشروع مرحلة أولى، وجاري الإعداد للمرحلة الثانية على مساحة 700 فدان.

- ضمن المرحلة الأولى من مشروع المليون رأس ماشية.​