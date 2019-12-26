بالفيديو والصور.. حريق في مأوى يضم أكثر من 200 مشرد بالولايات المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - اضطر رجال الإطفال لإخلاء فندق سكني، مخصص لمخدودي الدخل والمشردين، وسط مدينة مدينة منيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، وذلك بعد اندلاع حريق هائل به صباح الاحتفال بعيد الميلاد.
ونقلت "سي إن إن" عن برايان تاينر، مساعد رئيس الإطفاء بالمدينة، إن تنسيقًا يجري لإيجاد مأوى مؤقت لأكثر من 200 شخص كانوا يقطنون بالمكان، مشيرًا إلى إيوائهم مؤقتًا بسيارات تابعة لشركة النقل العام، وتقديم الغذاء لهم من قبل الصليب الأحمر.
بدأ الحريق قبل فجر الأربعاء (بالتوقيت المحلي) في الطابق الثاني من المبنى المؤلف من ثلاثة طوابق، ثم امتدت النيران للطابق الثالث والمنطقة الأعلى من المبنى.
وقد نقل ثلاثة من المصابين باختناقات إلى المستشفى، فيما تلقى آخرون العلاج في موقع الحريق، الذي لا تزال جهود إخماده جارية.
أسس هذا الفندق في العام 1926، وهو الآن بمثابة سكن مؤقت للمشردين ومأوى عندما تمتلئ الملاجئ الأخرى، ويتكون من 146 غرفة.
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