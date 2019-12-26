إعصار "فانفون" يودي بحياة 16 شخصاً في الفلبين

أعلنت السلطات الفلبينية اليوم الخميس، أن إعصار "فانفون" ضرب قرى نائية ومناطق سياحية شهيرة وسط البلاد في يوم عيد الميلاد، ما تسبب بمصرع 16 شخصاً على الأقل.

ووصلت سرعة الرياح إلى 195 كيلومتراً في الساعة، فمزقت الأربعاء أسقف المنازل واقتلعت أعمدة الكهرباء في العديد من مناطق الفلبين، بحسب " فرانس برس ".

ومع استمرار انقطاع الإنترنت والاتصالات الهاتفية في المناطق التي تضررت بشدة، لم يكن بإمكان السلطات الخميس تقييم الأضرار الناتجة عن الإعصار على الفور.

يذكر أن " فانفون " هو الإعصار الحادي والعشرين الذي يضرب الفلبين خلال العام الجاري، بحسب مكتب الأرصاد الذي أشار إلى أنه من المتوقع أن يترك الإعصار الفلبين يوم السبت. اقرأ أيضاً... إعصار يفسد خطط آلاف الفلبينيين في عيد الميلاد

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