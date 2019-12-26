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مقتل 10 جنود في هجوم إرهابي جديد ببوركينا فاسو

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لقي عشرة جنود على الأقل في بوركينا فاسو مصرعهم يوم الأربعاء، إثر هجوم على كتيبة عسكرية في هالاليه في شمال البلاد، حسب ما ذكرت مصادر أمنية.

وقال مصدر امني للوكالة "تعرضت دورية من مفرزة نامسغييا العسكرية لهجوم يوم الأربعاء، قُتل عشرة جنود على الأقل في هذا الكمين في هالاليه"، البلدة القريبة من تونغومايل في منطقة سوم.

وقال مصدر أمني آخر إنّ "تصدي العسكريين أدى إلى مقتل عدد من الإرهابيين".

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وكانت بوركينا فاسو أعلنت الحداد الوطني ليومي الأربعاء والخميس في أعقاب هجوم اربيندا الذي أسفر عن مقتل 35 مدنياً بينهم 31 امرأة وسبعة عسكريين، بالإضافة إلى مقتل "80 إرهابياً"، بحسب السلطات المحلية.

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