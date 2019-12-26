حالة الطقس: عاصف وماطر وشديد البرودة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يكون الجو، اليوم الخميس، غائما وباردا إلى شديد البرودة وعاصفا وماطرا على فترات في مختلف المناطق، والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

وفي ساعات الليل يكون الجو غائما وشديد البرودة وعاصفا وماطرا في مختلف المناطق، والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية.

ويوم غد الجمعة يكون الجو غائما وباردا إلى شديد البرودة وماطرا على فترات في مختلف المناطق، والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

ويوم السبت يكون الجو غائما إلى غائم جزئي وباردا إلى شديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من ألأمطار على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويوم الأحد يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.