مظاهرات ضد خامنئي تجتاح كرمانشاه غربي إيران

الخميس 26 ديسمبر 2019

بث ناشطون مقاطع مصورة لمظاهرات ليلية اجتاحت إقليم كرمانشاه الذي تقطنه أكثرية سكانية كردية أقصى غربي إيران.



وذكر حساب تابع للمعارضة الإيرانية باسم "إيران نيوز واير" عبر موقع تويتر، أن مئات المحتجين في كرمانشاه هتفوا بالموت للمرشد الإيراني علي خامنئي، باعتباره أعلى هرم السلطة داخل البلاد.

وردد المحتجون، حسبما أظهرت المقاطع المصورة المتداولة، شعارات من قبيل "لا تخافوا لا تخافوا.. نحن جنبا إلى جنب" لحشد مزيد من السكان للانضمام إليهم.

وأظهرت المقاطع المتداولة انتشار عناصر من قوات مكافحة الشغب الإيرانية بالشوارع في أنحاء متفرقة من كرمانشاه، بغية السيطرة على أعداد المحتجين الآخذة في الازدياد.

وأوضح الناشط والباحث الكردي مسعود فوزي أن هناك دعوات لإقامة مظاهرات شعبية، غدا الخميس، تضامنا مع أرواح قتلى ما عرفت باحتجاجات البنزين الشهر الماضي.

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وأضاف فوزي المقيم في إقليم كردستان العراق، أن احتجاجات الخميس التي سينضم إليها أفراد من عرقيات الأكراد والبلوش والأحوازيين تأتي بمثابة رد شعبي على النظام الإيراني المجرم، حسب تعبيره.

واستطرد الناشط الكردي أن المتظاهرين سيصمتون لنحو 5 دقائق حدادا على أرواح قتلى الاحتجاجات التي راح ضحيتها 1500 قتيل بينهم 17 مراهقا وأكثر من 400 امرأة.

على صعيد متصل، توقعت إذاعة أمريكية ناطقة بالفارسية بدء موجة قمع جديدة في إيران، تزامناً مع مراسم الأربعين لقتلى احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، التي راح ضحيتها الكثير من القتلى والمصابين.

وقالت إذاعة صوت أمريكا، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، الأربعاء، إن هناك دعوات عبر الإنترنت بغية التظاهر رمزياً، الخميس، أثناء عقد مراسم الأربعين لقتلى ما عرفت باحتجاجات البنزين في إيران، الشهر الماضي.

ونشرت الإذاعة الأمريكية صوراً لانتشار مكثف من جانب عناصر من قوات الشرطة الإيرانية في عدد من الشوارع الرئيسية بالعاصمة طهران، التي بات يسيطر عليها جو بوليسي، على حد تعبيرها.

وأظهرت الصور وجود عناصر ملثمة من قوات مكافحة الشغب، وعناصر من وحدات الدراجات البخارية يحملون هراوات حديدية، وعربات مصفحة مزودة بخراطيم مياه، حسب صوت أمريكا.