النيابة السودانية تأمر بالقبض على رئيس وزراء بنظام "البشير" بتهم فساد

أصدرت النيابة العامة في السودان أمرا بالقبض على رئيس الوزراء في نظام الإخوان البائد محمد طاهر إيلا، للتحقيق معه في بلاغات فساد مالي متهم بارتكابها في ولاية البحر الأحمر شرقي البلاد.



وتتعلق البلاغات، حسب مصادر تحدثت لـ"العين الإخبارية"، بالثراء غير المشروع وامتلاك عدد كبير من الأراضي السكنية والاستثمارية والمصانع والفنادق في مدينة بورتسودان، بجانب فساد في مشاريع تنموية نفذها عندما كان واليا لولاية البحر الأحمر.

وحسب مستند فإن النيابة العامة في ولاية البحر الأحمر خاطبت مدير تسجيلات الأراضي لمدها بإفادة حول القطع الاستثمارية المسجلة باسم محمد طاهر إيلا وشقيقيه إبراهيم وطاهر.

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كما طلبت من مديري المركز الاستشاري والهندسي وإدارة التنمية المستندات والتعاقدات الخاصة بمشاريع مدينة طوكر، القرى النموذجية، والأبراج السكنية بديم سوكن، والتي تم تنفيذها عندما كان محمد طاهر إيلا واليا للبحر الأحمر.





وطلبت النيابة من المسجل التجاري بولاية البحر الأحمر معلومات حول ملاك مصانع طابكو للثلج، الباشا للطحنية، الأعلاف بسلبونا، والتي يتهم إيلا بامتلاكها.

ومحمد طاهر إيلا هو إخواني مقرب من البشير كان يتولى منصب رئيس الوزراء حتى عزل النظام في ١١ أبريل/نيسان الماضي، وشغل قبلها منصبي والي البحر الأحمر والجزيرة، ومنذ ذلك الحين تتحدث الأوساط السودانية بفساده.