غوتيريس يدين الهجوم الذي ضرب شمالي بوركينا فاسو

لفت المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان الى ان "الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس يدين بشدة الهجوم الذي شنه مسلحون مجهولو الهوية في 24 كانون الأول في شمال بوركينا فاسو"، معربا عن "خالص تعازيه لأسر الضحايا ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى".
هذا وقتل 35 مدنيا غالبيتهم من النساء، يوم الثلاثاء الماضي، في هجوم شنه متطرفون في شمال بوركينا فاسو، وفق ما أعلن الرئيس روش كابوري، في أحد أكثر الهجمات دموية التي يشهدها هذا البلد في غرب أفريقيا منذ خمس سنوات.
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