اعتقال نائب ياباني على خلفية تلقي رشى لترخيص بناء كازينو

أعلن المدعي العام في ​اليابان​ تسوكاسا أكيموتو،في بيان عن "إعتقال النائب في ​البرلمان الياباني​ والعضو السابق في حزب رئيس الوزراء ​شينزو آبي​ الحاكم، للاشتباه بقبوله رشى تقدر بثلاثة ملايين ين نقدا عام 2017 أي نحو 27 ألف دولار من احدى الشركات التي كانت تسعى لبناء كازينو".

وزعم الادعاء أن النائب تلقى ​المال​ "وهو على علم بأن الشركة دفعته بهدف طلب ترتيبات ذات مزايا تفضيلية" تتعلق بمشاريع انشاء كازينوهات، مشيرا الى أن اكيموتو "دُعي للسفر في رحلة الى هوكايدو وتلقى مخصصات تقدر بنحو 700 ألف ين تشمل تذكرة السفر والاقامة".