مقتل 16 شخصا جراء مرور الاعصار "فانفون" في الفلبين

أشار مسؤولو وكالة الكوارث في ​الفيليبين​ لوكالة "فرانس برس" الى إن "​إعصار​ "فانفون" أودى بحياة 16 شخصا على الأقل في ​الفلبين​ بعد أن هبت العاصفة الوحشية على الشاطئ في يوم ​عيد الميلاد​".

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