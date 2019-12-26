ترامب يأمر بترقية مساعد تحدى مذكرة استدعاء في قضية عزله

نقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن البيت الأبيض قوله في بيان أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قرر ترقية المساعد روبرت بلير إلى منصب الممثل الخاص لسياسة الاتصالات الدولية".
وأوضح البيان أن بلير سوف "يقوم بتنسيق الجهود بين الوكالات ويخدم كحلقة وصل بين الصناعة والمنظمات غير الحكومية والدولية لتعزيز تنمية ونشر وتشغيل الجيل الجديد من البنية التحتية للاتصالات، فضلاً عن دعم سياسات الإدارة بشأن تكنولوجيا الجيل الخامس، كما أنه سيستمر في منصبه مساعداً للرئيس ومستشاراً لكبير موظفي البيت الأبيض مايك مولفاني.
يذكر أن بلير كان من بين مسؤولي الإدارة الذين استدعتهم لجان مجلس النواب في قضية عزل ترامب، لكنه لم يستجب بتوجيه من البيت الأبيض، الذي أشار إلى تلقيه استشارة في هذا الشأن من وزارة العدل الأميركية.
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