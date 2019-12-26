شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: أردوغان يتشدق بالديمقراطية وشرطته اعتقلت آلاف الساسة والحقوقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ياسر الهضيبى المتحدث باسم حزب الوفد، إن أردوغان الذى يتشدق بالديمقراطية على دول المنطقة اعتقل نحو ألف مواطن وفصل قرابة 30 ألف موظف وضابط من عملهم بعد الانقلاب عليه فى يوليو 2016، كما أن بعض المنظمات الحقوقية خرجت لتندد بحبسه لـ700 طفل رضيع مع أمهاتهن، مضيفًا أن أردوغان الذى تدعمه بعض الدول بهدف إثارة البلبلة فى المنطقة، دائمًا ما يتحدث عن حقوق الإنسان فى الدول العربية فى حين أن نظامه فى تركيا ينتهك أبسط قواعد حقوق الإنسان، ليس ذلك فحسب، بل طالت انتهاكات حقوق الإنسان لكل من السياسيين، الحقوقيين والصحفيين والقضاة وضباط الشرطة، لافتًا إلى أن أردوغان أصبح يهدد الأمن والسلم الإقليمى لكل دول الجوار.

وأكد ​المتحدث باسم حزب الوفد لـ"الخليج 365"، أن أردوغان لا يجد حرجًا فى التدخل فى شئون معظم دول الجوار، ليس ذلك فحسب بل يقدم غطاءً سياسيًا لتنظيم داعش وباقى العناصر المتطرفة، فكلنا تابع مقتل أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش، فى منطقة كانت تابعة للسيطرة التركية، فما الذى جعله يختبئ بها إلا وهو يعلم أن أردوغان يقدم الدعم لأمثاله من المتطرفين.

وأشار المتحدث باسم حزب الوفد، إلى أن أكثر من مظاهرة خرجت خلال الأيام القليلة الماضية فى أنحاء متفرقة من أوروبا تهاجم سياسات الرئيس التركى الذى اتسمت بالقمع وانتهاك حقوق الإنسان لشعبه بل وسجن الآلاف منهم، إلى جانب كثير من المختفين قسريًا، لافتًا إلى أن أردوغان يكيل التهم الكيدية والسياسية لكل معارضيه من الأتراك.

ولفت الهضيبى إلى أن سياسات أردوغان انعكست بالسلب على اقتصاد تركيا مما اضطره لزيادة أسعار الوقود 8 مرات فى عام واحد، وهو رقم يعبر عن مدى معاناة الأتراك نتيجة سياسات أردوغان التى تؤثر بدورها على الاقتصاد التركى.