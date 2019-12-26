شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات البرلمان" توافق على إنشاء مبانى إضافية لمدارس بالمرج لتقليل الكثافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب همام العادلى، رئيس اللجنة، على الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب أحمد على إبراهيم، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، الأول بشأن إزالة المبنى المتهالك الخاص بدورات المياه بمدرسة المرج الرسمية التجريبية للغات بمجمع قصر الأميرة نعمة بحى المرج – محافظة القاهرة، وإنشاء مبنى إضافى للمدرسة، والثانى بشأن إزالة غرفتى التأمين الصحى ودورة المياه المتهالكة بمدرسة مصطفى كامل الابتدائية بمجمع قصر الأميرة نعمة بحى المرج – محافظة القاهرة، وذلك بحضور ممثلى المحافظة ومديرية التربية والتعليم.

وأشار النائب أحمد على إبراهيم، إلى أن الاقتراح الأول بشأن إنشاء مبنى إضافى بمدرسة المرج الرسمية التجريبية لغات، ويستهدف تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول المدرسية، ولتقليل اغتراب الطلاب خارج حى المرج، حيث أن حى المرج لا يتوافر به سوى مدرستين فقط (المرجً الرسمية لغات، والغرفة التجريبية الأمريكية لغات".

وأضاف أن الاقتراح الثانى يستهدف إنشاء مبنى إضافى بمدسة مصطفى كامل الابتدائية، لتقليل الكثافة الطلابية من 105 طلاب فى الفصل إلى 60 طالبا.

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فى سياق متصل، وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب بسام فليفل، بشأن عمل صيانة شاملة لمدرسة أورمان طلخا التجارية – مركز طلخا – محافظة الدقهلية، مع تكليف الجهات المعنية بسرعة التنفيذ.

وأجلت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن إحلال وتجديد مدرسة الفصل الواحد بقرية الرخاء (5) مجلس قروى العزيمة – مركز سمالوط– محافظة المنيا، والثانى، ووافقت على اقتراح آخر منه، بشأن إنشاء جناح جديد بمدرسة الريفية – مركز سمالوط – محافظة المنيا.

كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صلاح خليفة، بشأن إحلال وتجديد المدارس التى تم إزالتها بنطاق مركز حوش عيسى منذ عدة أعوام – محافظة البحيرة.