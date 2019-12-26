شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الإطفاء في أستراليا يسابقون الزمن لاحتواء حرائق الغابات والان نبدء بالتفاصيل
ويتوقع مكتب الأرصاد الجوية أن تزيد درجة الحرارة على 40 درجة مئوية قرب أديلايد من الجمعة حتى الاثنين، مع اقتراب موجة الحر شرقا عبر القارة.
ولا تزال الحرائق مشتعلة في حوالي 25 ألف هكتار ودمرت بالفعل 87 منزلا وتسببت في وفاة شخص، وهي خارج نطاق السيطرة على بعد عشرة كيلومترات شرق ضواحي أديلايد على الرغم من جهود أكثر من 200 رجل إطفاء.
وذكر مكتب الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة في غرب سيدني ، عاصمة نيو ساوث ويلز ، من المتوقع أن تصل إلى 45 درجة مئوية يومي الأحد والاثنين القادمين.
وأتت النيران على أكثر من 3 ملايين هكتار من أراضي الغابات شمال وغرب وجنوب سيدني، وفقا لخدمة الإطفاء الريفية ، وهي مساحة تقارب مساحة بلجيكا.
وقالت خدمة الإطفاء الريفية إن العشرات من رجال الإطفاء الكنديين والأمريكيين والنيوزيلنديين وصلوا لمساعدة نظرائهم المحليين المنهكين.
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