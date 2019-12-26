زعيم المعارضة الفنزويلية: نظام مادورو سيسقط قريبا

قال زعيم المعارضة في فنزويلا خوان جوايدو إن الرئيس نيكولاس مادورو في وضع ضعيف للغاية، مضيفا أن "النظام سيسقط قريبا".

وأضاف جوايدو، الذي اعترفت به أكثر من 50 دولة رئيسا شرعيا للبلاد، في مقابلة مع صحيفة "إيه بي سي" الإسبانية نقلت وكالة بلومبرج متقطفات منها، أنه مستعد للحوار فقط حول شروط انتخابات الرئاسة.

واعتبر أن "مادورو في وضع ضعيف للغاية، ولا يحظى بدعم شعبي أو اقتصادي أو دولي".

وأردف "يحظى مادورو بدعم بعض الجنرالات فقط، وليس القوات المسلحة".

Advertisements





وأكد أنه يحظى بعدد كاف من الأصوات بما يسمح بإعادة انتخابه رئيسا للجمعية الوطنية في 5 يناير/كانون الثاني.

وأشار إلى أنه في 2020 يتعين على المعارضة أن تتحد وتكثف الضغط الدولي، وتبقي على مظاهرات الشوارع.

واتهمت الولايات المتحدة مادورو بالعمل على منع إعادة انتخاب جوايدو رئيسا للجمعية الوطنية "البرلمان"، متوعدة "بتشديد" عقوباتها المفروضة على كاراكاس.

ويفترض أن تنتخب الجمعية الوطنية التي تعتبرها واشنطن "آخر مؤسسة ديمقراطية في فنزويلا"، رئيسا لها في الخامس من يناير/كانون الثاني 2020.

وانتخب جوايدو العام الماضي ثم أعلن نفسه رئيسا بالوكالة لفنزويلا، التي تشهد أزمة واعترفت به أكثر من 50 دولة على رأسها الولايات المتحدة.