حرائق في تشيلي تشرد عائلات في عيد الميلاد









اسماء السيد - فالباريزو: وجدت عشرات العائلات نفسها في العراء في عيد الميلاد بعدما اجتاحت حرائق الغابات أحياء في مدينة فالبارايسو السياحية.

واندلعت الحرائق الثلاثاء في حيي روكوانت وسان روك واستمرت حتى الأربعاء ولو بشكل أقل كثافة، وقد تأثر نحو 200 منزل في غضون ساعات.

وقضت الحرائق على نحو 150 هكتار (370 فدان) في المنطقة وأدت الى إصابة 12 من رجال الإطفاء المتطوعين بجروح، لكن لم تقع أي وفيات.

وقال وزير الداخلية غونزالو بلوميل إنه "كان هناك تقدم كبير في السيطرة على الحرائق".

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وبدأ الحريق في مناطق مليئة بالأشجار والاعشاب ثم امتد بسرعة إلى أحياء مأهولة تقع على التلال في فالبارايسو، على بعد نحو 120 كيلومتر شمال غرب سانتياغو.

وقال فابيان أولغوين (28 عاما) الذي يعيش على تلة روكوانت "كنا نستعد لحفلات عيد الميلاد عندما اندلع الحريق. حدث كل شيء بسرعة ولم نتمكن من حمل أي شيء معنا".

وقالت سيلفيا بوغا وهي تبكي "انه أمر مروع أن ترى منزلك ومنازل جيرانك تحترق (...) للأسف جميعنا بلا مأوى".

ويجري التحقيق لمعرفة سبب الحريق، وقد أشار بلوميل الى أن "هناك دلائل تشير إلى أن هذه الحرائق يمكن أن تكون متعمدة".

