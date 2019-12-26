شكرا لقرائتكم خبر عن النائب رضوان الزياتى يطالب بإعفاء أهالى الخانكة من تحصيل رسوم طريق بلبيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رضوان الزياتى ببيان عاجل، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، بشأن إعفاء المواطنين بمنطقة الخانكة، من دفع الرسوم أثناء المرور على طريق بلبيس الصحراوى، وذلك بعدما أصبح طريقا أساسيا بعد غلق طريق السلام الخانكة، وأصبح طريق بلبيس هو الطريق الرئيسى للمواطنين من أجل التنقل من وإلى مصالحهم والذهاب والإياب لمختلف الأماكن خاصة فى شرق القاهرة.

وأوضح الزياتى، أن طريق السلام الخانكة كان يربط المنطقة بشرق القاهرة، وبعد غلق الطريق أصبح المواطنون يستخدمون طريق بلبيس الصحراوى، ويتم دفع رسوم مرور، ذهابًا وإيابًا، مما يعد تكلفة عليه، خاصة أنهم يمرون أكثر من مرة، فى حين أن طريق السلام كان طريقا داخليا، مما شكل صعوبات نظير تحميل المستخدمين من أهل المنطقة أعباء مالية بالرغم من انتقالهم عبر بوابات الرسوم فقط للدوران.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك اجتماعات تمت فى هذا الإطار بحضور التنفيذيين والمعنين بالأمر، حيث أكدت اللجنة أن طريق السلام يعد أحد أهم المحاور المرورية ويخدم ما لا يقل عن مليونى نسمة بمعدل 5 آلاف سيارة، حيث يبلغ عمره أكثر من خمسين عامًا وهو طريق داخلى يربط مدن وقرى مركز الخانكة بمناطق شرق القاهرة ومصر الجديدة ومدينة نصر والطريق الدائرى وطريق الاسماعيلية الصحراوى، وغلق الطريق وإقامة كوبرى عليه يجبر المواطنين على دخول طريق بلبيس الصحراوى أمام محطة تحصيل الرسوم، مما يحمل المواطنين أعباء مالية كبيرة، بالإضافة لمرور التلاميذ وأولياء الأمور والعمال والموظفين يوميا للشركات والمصانع الكائنة بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور والسلام والعاشر من رمضان ومدينة بدر مرتين يوميا على الأقل.

وأفاد النائب، أن كافة اللقاءات التى تم عقدها مع التنفيذيين المختصين بالأمر أوصت جميعها بضرورة نقل محطة تحصيل الرسوم مسافة 500 متر من موقعها الحالى أمام مصنع 81 فى بداية طريق القاهرة بلبيس الصحراوى إلى ناحية بلبيس خلف كوبرى الدوران لخلف القاهرة، المنفذ على طريق القاهرة بلبيس الصحراوى، ولحين تنفيذ ذلك لابد من إعفاء المواطنين من تحصيل الرسوم للتخفيف عن كاهلهم.