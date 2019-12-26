شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تزيد تهديدات الإخوان لقياداتهم الانقسامات وتساهم فى انشقاقات جديدة للجماعة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هيثم شرابى، الباحث الحقوقى، أن إعلان قيادى بارز بجماعة الإخوان وهو عصام تليمة، تلقيه تهديدات بالقتل من جانب بعض عناصر الجماعة بعد انتقاده لتصرفات التنظيم هو دليل على أن التنظيم يفقد الكثير من قوته، خاصة أن الانقسامات بدأت تشتعل داخل الجماعة بسبب الأخطاء التى يقع فيها التنظيم خلال الفترة الراهنة، وهو ما انعكس على حالة التخبط التى يشهدها التنظيم، مشيرًا إلى أن تلك التهديدات ستساهم فى إشعال الانقسامات داخل الجماعة، وتتسبب فى حدوث انشقاقات جديدة.

وقال هيثم شرابى لـ"الخليج 365"، إن ما يحدث من جانب قيادات الإخوان سواء فى داخل مصر وخارجها لا يجد تأييدًا من قطاع واسع من الكوادر والعناصر الجماعة، وهو ما يزكى تلك الانقسامات، كما أن هناك خلافات حول أموال التنظيم جعلت شباب الإخوان يتساءل عن مصيره داخل التنظيم.

وتابع الباحث الحقوقى، أن كل الهزائم التى تحدث للإخوان فى مصر وسوريا والعراق، وتؤكد أن التنظيم يتخبط فى مواقفه وعلاقاته الداخلية والخارجية، وهذا بعد حالة المواجهة الشاملة وتجفيف المنابع التى تقوم بها الدولة المصرية فى السنوات الأخيرة.

وفى وقت سابق، كشف عصام تليمة، مدير مكتب يوسف القرضاوى السابق، عن تلقيه تهديدات، قائلاً فى تصريحات له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": فوجئت منذ أشهر قليلة، بشخص يكتب تحريضًا على استخدام العنف ضدى، ولأنى لا أستطيع أن أنسبه لأى طرف، رغم أن ظاهره يجعلني أنسبه لطرف معين، لكن الظن لا يجوز شرعًا أن آخذ الناس به، اليوم فوجئت بشخص تصح نسبته للإخوان، ويقيم فى إسطنبول، كتب على صفحته تهديدا لى ليس بالتحريض على العنف، ولكن الأخطر أنه قام بكتابة عنوان بيتي تفصيلا، وبما أن الشخص من الإخوان ويتبع جهة معلومة منهم، فأنا مضطر إذا لم يتم حذف هذا الخبل والاعتذار عنه، أو أن تعلن هذه القيادة عدم تبعية هذا الشخص لها، للتوجه للسلطات التركية لاتخاذ اللازم مع هذا الشخص ومن يحرضه على هذا الأسلوب.