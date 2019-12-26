الأرصاد: فرص لسقوط أمطار على القاهرة صباحًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مستمرة حتى يوم الجمعة المقبل، مناشدًا المواطنين تجنب الملاحة البحرية تمامًا في البحر المتوسط.

وأوضح شاهين، لمصراوي، أن هناك فرص لسقوط أمطار كثيرة على القاهرة صباحًا، تستمر على السواحل الشمالية وبالتحديد في الإسكندرية، لكنها أقل غزارة من أمس، مشيرًا إلى هدوء الرياح وخلوها من الأتربة.

وأشار إلى أن سرعة الرياح تتراوح ما بين 18 إلى 20 عقدة أي ما يعادل 30 – 35 كيلومترًا في الساعة وتعتبر أقل من الأربعاء، لافتًا إلى انكسار ذروة الموجة الباردة على السواحل أمس، بالإضافة إلى عدم ظهور الشبورة المائية بشكل نهائي.

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وأوضح أن شمال الصعيد معرض لسقوط أمطار خفيفة أيضًا، وأن جنوب الصعيد لم يتأثر بالموجة الحالية إطلاقًا، موضحًا أن درجات الحرارة تتراوح على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري من 18 درجة، وشمال الصعيد 22 درجة مئوية.

ونصح شاهين المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة الكهربائية أثناء سقوط الأمطار، وعدم التعامل في الأنشطة البحرية على البحر المتوسط، وتجنب السير جوار اللوحات المعدنية أثناء نشاط الرياح.

كما نصح المواطنين القيادة بهدوء لانخفاض الرؤية بسبب الأمطار أو الرمال والأتربة المثارة، وضرورة اتباع تعليمات المرور، وترك مسافات أمان بين السيارة والأخرى، بالإضافة إلى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، ومتابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة أماكن سقوط الأمطار.​