إعادة محاكمة محمد بديع وآخرين في "قسم العرب" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار سامي عبدالرحيم، اليوم الخميس، إعادة محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و46 آخرين، في اتهامهم بأحداث العنف والقتل التي وقعت بمحيط قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد، في أغسطس 2013.

كانت محكمة جنايات بورسعيد، أصدرت في أغسطس 2015 حكمًا بمعاقبة بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن المؤبد، وبمعاقبة 76 متهما آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

وتقدم المتهمون بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والتي قضت بإلغاء أحكام الإدانة وإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى.