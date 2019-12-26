النيجر: اعتقال تركيين بتهمة تقديم دعم لـ«داعش»

نيامي (وكالات)

أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني في النيجر، فجر أمس، عن القبض على مجموعة إرهابية تتكون من ثلاثة أشخاص، يحمل اثنان منهما الجنسية التركية، بالإضافة إلى متعاون محلي من مواطني النيجر.

وجاء القبض على المجموعة الإرهابية، بعد ساعات من تداول عملاء لأجهزة الأمن ونقاط تفتيش تابعة للدرك والجيش، تعميماً مرفقاً بصور شخصية وصور من جوازات سفر، وأسماء يعتقد أنها لمجموعة إرهابية خطيرة، تسللت إلى العاصمة نيامى، ويجري البحث عنها.

وقال مصدر أمني في النيجر: إن الشرطة تمكنت من تحديد هوية الإرهابيين، الذين وصلوا في رحلة للخطوط التركية قادمة من إسطنبول، وتشتبه في تقديمهم دعماً لتنظيم داعش في الصحراء الكبرى.

وتبنى داعش هجوماً دموياً، استهدف قاعدة عسكرية في غرب النيجر، في 12 من شهر ديسمبر الجاري، وأدى لمقتل 71 عسكرياً، وجرح عشرات آخرين.

ويرجح مراقبون، أن تكون للمعتقلين علاقة بجهات تركية، تقدم تسهيلات لوجيستية وأسلحة للجماعات الإرهابية في الساحل الأفريقي وليبيا.