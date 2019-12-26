شكرا لقرائتكم خبر عن 32 جماعة مسلحة تتعهد بوقف إطلاق النار في الكونغو والان نبدء بالتفاصيل

تعهدت 32 جماعة محلية مسلحة ناشطة في شرق الكونغو الديمقراطية إثر لقاء مع مسئولين كونغوليين بوقف إطلاق النار في إقليم كيفو.

وأفاد بيان للمشاركين عقب اللقاء أن جميع مسؤولي الجماعات المسلحة الكونغولية الموجودة في مورهيسا تعهدوا بوقف الأعمال القتالية والتزموا بوقف لإطلاق النار في جنوب كيفو.

وأوضح البيان أن جميع الجماعات المسلحة المحلية استجابت باستثناء خمس مجموعات. وتعاني المنطقة الشرقية الكونغولية من أعمال العنف منذ 25 عامًا وتنشط فيها نحو 130 مجموعة مسلحة.