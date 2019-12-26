مقتل 5 عناصر موالية لإيران في قصف جوي شرقي سوريا

قتل 5 عناصر من الفصائل الموالية لإيران في سوريا إثر غارات جوية، الأربعاء، استهدفت مدينة البوكمال في محافظة دير الزور (شرق)، دون التمكن من تحديد مصدر الغارات.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن "صواريخ شديدة الانفجار ومجهولة المصدر استهدفت مقر "اللواء 47" التابع لمليشيات (موالية) لإيران في وسط مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي".

ولفت إلى تسجيل "انفجارات عدة"، فيما رجّح مدير المرصد رامي عبدالرحمن أن يكون مصدرها "طائرات مسيرة".

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وتقع مدينة البوكمال بمحاذاة الحدود مع العراق في أقصى الشرق السوري، فيما يوجد ضمن محافظة دير الزور عدة أطراف مشاركة في النزاع السوري.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول، قتل 5 مقاتلين موالين لإيران إثر غارات مشابهة استهدفت محيط البوكمال، بحسب المرصد.

ووفق المصدر نفسه، قتل 28 مقاتلا موالين لإيران في سبتمبر/أيلول، بينهم 10 عراقيين على الأقل، في غارات مشابهة.

وكانت هيئة تابعة لمليشيا حزب الله اللبنانية نسبت في حينه مسؤولية القصف إلى إسرائيل، استنادا إلى "مصدر أمني سوري".

وفي يونيو/حزيران 2018، نسب مسؤول أمريكي في واشنطن المسؤولية عن غارات وقعت في أقصى الشرق السوري إلى إسرائيل.