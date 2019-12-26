عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل 10 جنود في هجوم إرهابي شمالي بوركينا فاسو

الخميس 26 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قتل 10 جنود على الأقل في بوركينا فاسو، الأربعاء، إثر هجوم على كتيبة عسكرية في هالاليه شمالي البلاد.



وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس "تعرضت دورية من مفرزة نامسغييا العسكرية لهجوم ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، قُتل 10 جنود على الأقل في هذا الكمين في هالاليه"، البلدة القريبة من تونغومايل في منطقة سوم.

وأفاد مصدر أمني آخر بأن تصدى قوات الأمن للهجوم الإرهابي نتج عنه تبادل لإطلاق النار ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى من الجانبين.

وكانت بوركينا فاسو أعلنت الحداد الوطني ليومي الأربعاء والخميس في أعقاب هجوم أربيندا، الذي أسفر عن مقتل 35 مدنيا بينهم 31 امرأة و7 عسكريين، بالإضافة إلى مقتل 80 إرهابيا، حسب السلطات المحلية.

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والثلاثاء، نفذ الجيش البوركيني عملية نوعية لتصفية عشرات العناصر الإرهابية في أربيندا (ضاحية في ولاية سوم) شمالي البلاد، بعد شن عناصر إرهابية هجوماً على كتيبة عسكرية.

وأعلن الجيش البوركيني، في بيان، أن عدداً كبيراً من الإرهابيين هاجموا الكتيبة العسكرية والمدنيين من أربيندا.

وأوضح أن الهجوم أسفر عن إطلاق نار كثيف استمر لعدة ساعات، ما أدى إلى تصفية 80 إرهابياً ومقتل 7 من عناصر الجيش و35 مدنياً معظمهم من النساء وعشرات المصابين.

وأضاف البيان "أن التصميم والجرأة لعناصر الكتيبة العسكرية البوركينية المؤلفة من عناصر من القوات البرية وقوات الدرك مكَّنا من تصفية 80 إرهابياً".

وتابع "كما تم انتشال 100 دراجة نارية وأسلحة مائية وكميات كبيرة من الذخيرة".

ووفقاً للبيان، فإن عملية مطاردة للإرهابيين التي أجريت بالتنسيق مع القوات الجوية أسفرت عن مقتل 7 من عناصر الجيش البوركيني، (4 جنود، و3 من رجال الدرك)، ونحو 20 مصاباً والعديد من المدنيين.