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الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقعين في قطاع غزة
الخميس 26 ديسمبر 2019
نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، قصفا جويا استهدف موقعين غربي وشمالي قطاع غزة.
جاء ذلك حسب وسائل إعلام محلية، لم تعلن مزيدا من التفاصيل حول الخسائر الناجمة عن القصف.
كانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات عدة على قطاع غزة، بعد ساعات من إعلان الاحتلال رصد إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع.
واستهدفت المدفعية الإسرائيلية موقعا في محيط المدرسة الأمريكية غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وتتصاعد ألسنة الدخان في المكان.
وقال مصدر أمني بغزة، إن "الطائرات قصفت موقعا لقوة الضبط الميداني في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وموقعا غرب خان يونس، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات".
وجاءت الغارات بعد قليل من تلويح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن عمليات اغتيال جديدة في القطاع.
وقال نتنياهو في أول تعقيب له عقب إخلائه تجمعا انتخابيا في عسقلان بعد دوي صفارات الإنذار في غلاف غزة مساء الأربعاء "من أطلق الصاروخ في المرة الماضية لم يعد بيننا، ومن أطلق الصاروخ هذه المرة فليستعد للرحيل"، في إشارة إلى اغتيال القيادي في الجهاد الإسلامي بهاء أبوالعطا في 12 من الشهر الماضي، لاتهامه بإطلاق صاروخ أدى إلى إخلاء نتنياهو من القاعة.
وأخرج الأمن الإسرائيلي نتنياهو، الأربعاء، من قاعة اجتماعات بعد دوي صافرات الإنذار في مدينة عسقلان، جنوبي إسرائيل.
وقالت محطات التلفزيون الإسرائيلية "إن نتنياهو كان في اجتماع مع نشطاء من حزب الليكود الذي يتزعمه عندما دوت صافرات الإنذار، حيث تم إخراجه من القاعة على الفور".
وتجرى، الخميس، الانتخابات التمهيدية لرئيس حزب "الليكود".
وكانت صافرات الإنذار دوت في تجمعات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة ومدينة عسقلان، مساء الأربعاء.
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