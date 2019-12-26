الارشيف / اخبار العالم

غارات وقصف إسرائيلي على غزة بعد تلويح نتنياهو باغتيالات

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن غارات وقصف إسرائيلي على غزة بعد تلويح نتنياهو باغتيالات والان مع التفاصيل

غارات وقصف إسرائيلي على غزة بعد تلويح نتنياهو باغتيالات

الخميس 26 ديسمبر 2019

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات عدة على قطاع غزة، بعد ساعات من إعلان الاحتلال رصد إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع. 

 

واستهدفت المدفعية الإسرائيلية موقعا في محيط المدرسة الأمريكية غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وتتصاعد ألسنة الدخان في المكان.

 

وقال مصدر أمني بغزة، إن "الطائرات قصفت موقعا لقوة الضبط الميداني في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وموقعا غرب خانيونس، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات". 

 

وذكر أن "الطائرات الإسرائيلية لا تزال تحلق في سماء القطاع".

 

وجاءت الغارات بعد قليل من تلويح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن عمليات اغتيال جديدة في القطاع.

 

Advertisements

وقال نتنياهو في أول تعقيب له عقب إخلائه تجمعا انتخابيا في عسقلان بعد دوي صفارات الإنذار في غلاف غزة مساء الأربعاء: "من أطلق الصاروخ في المرة الماضية لم يعد بيننا، ومن أطلق الصاروخ هذه المرة فليستعد للرحيل"، في إشارة إلى اغتيال القيادي في الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا في 12 من الشهر الماضي لاتهامه بإطلاق صاروخ أدى إلى إخلاء نتنياهو من القاعة. 

 

وأخرج الأمن الإسرائيلي نتنياهو، الأربعاء، من قاعة اجتماعات بعد دوي صافرات الإنذار في مدينة عسقلان، جنوبي إسرائيل.  

 

وقالت محطات التلفزيون الإسرائيلية: "إن نتنياهو كان في اجتماع مع نشطاء من حزب الليكود الذي يتزعمه عندما دوت صافرات الإنذار، حيث تم إخراجه من القاعة على الفور". 

 

وتجرى، الخميس، الانتخابات التمهيدية لرئيس حزب "الليكود". 

 

وكانت صافرات الإنذار دوت في تجمعات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة ومدينة عسقلان، مساء الأربعاء. 

 

وفجر الخميس، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على أهداف عدة في قطاع غزة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غارات وقصف إسرائيلي على غزة بعد تلويح نتنياهو باغتيالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا