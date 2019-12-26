ما هي علاقة أردوغان وفتح الله جولان الحقيقية.. عادل حمودة يُجيب ؟

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ما هي علاقة أردوغان وفتح الله جولان الحقيقية.. عادل حمودة يجيب الخميس 26 ديسمبر 2019 قال الكاتب الصحفي المصري عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن الإعلام العربي مُقتنع بوجود اختلاف بين أردوغان وفتح الله جولان، لكن الحقيقة أن أردوغان تحالف مع جولان.

واستكمل الكاتب الصحفي، خلال برنامج “مساء dmc”، “فتح الله جولن هو الأب الروحي لأردوغان، وهو الذي علمه كيف يسيطر على المجتمع بهدوء، وعلمه التسلل إلى هذا المجتمع، وبعدها حدث اختلاف بينهما، أدى إلى إنشاء الدولة الموازية، وأدى إلى انقلاب على أردوغان.

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