شكرا لقرائتكم خبر عن «نقص التمويل» وراء استقالة وزير التعليم الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت صحيفة "لو ريبوبليكا" بأن فيورامونتي قدم بالفعل استقالته في رسالة إلى رئيس الوزراء جيوزيبي كونتي.
وكانت أنباء قد ترددت قبل أيام حول استقالة الوزير، وتم إرجاع السبب إلى عدم تمكنه من الحصول على التمويلات اللازمة لتحسين النظام التعليمي.
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