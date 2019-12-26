شكرا لقرائتكم خبر عن «نقص التمويل» وراء استقالة وزير التعليم الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت صحيفة إيطالية ، مساء أمس الأربعاء، أن وزير التعليم الإيطالي لورينتسو فيورامونتي قدم استقالته من منصبه بسبب "نقص التمويل" الذي تحتاج إليه وزارته.

وأفادت صحيفة "لو ريبوبليكا" بأن فيورامونتي قدم بالفعل استقالته في رسالة إلى رئيس الوزراء جيوزيبي كونتي.

وكانت أنباء قد ترددت قبل أيام حول استقالة الوزير، وتم إرجاع السبب إلى عدم تمكنه من الحصول على التمويلات اللازمة لتحسين النظام التعليمي.