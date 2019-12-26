شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف الجزائريين يشيعون جثمان قايد صالح إلى مثواه الأخير والان نبدء بالتفاصيل

رافقت حشود جماهيرية غفيرة من مختلف الأعمار جثمان الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، إلى مثواه الأخير أمس الأربعاء، بمقبرة العالية في العاصمة الجزائرية.

كان قايد صالح توفي الإثنين الماضي إثر تعرضه لنوبة قلبية بمنزله عن عمر ناهز 80 عاما.

وحمل جثمان الفريق قايد صالح على متن عربة مدفعية مكشوفة رافقها بعض العسكريين وسيارات أمنية عديدة، تولت مهمة إفساح الطريق لتسهيل وصوله إلى المقبرة.

وواجه الموكب الجنائزي صعوبة كبيرة في اتباع المسار المحدد له على مسافة عدة كيلو مترات، بسبب انضمام الآلاف من المشيعين الذين احتشدوا بساحات قصر الشعب، والوئام الوطني وشارع جيش التحرير على الطريق السريع، إلى الموكب رغم التدابير الأمنية المشددة. وبمحيط مقبرة العالية تجمع الآلاف من الأشخاص ينتظرون وصول الموكب الجنائزي وهم يرددون «الله اكبر الجيش والشعب خاوة خاوة والقايد صالح مع الشهداء».

وشبه العديد من الأشخاص في مداخلاتهم عبر مختلف المحطات التلفزيونية الحكومية والخاصة، جنازة الفريق قايد صالح بجنازة الرئيس الأسبق هواري بومدين الذي شيعه مئات الآلاف من الناس قبل 40 عاما.