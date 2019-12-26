شكرا لقرائتكم خبر عن الزياني: المملكة التزمت بالشفافية وطبقتها والان نبدء بالتفاصيل
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون، في بيان نُشر على موقع المجلس الإلكتروني، أن الأحكام الصادرة بحق المتهمين برهنت على استقلال ونزاهة القضاء السعودي، وحرصه على تطبيق أحكام القانون، بعد استكمال كافة الإجراءات القضائية الواجبة قانونًا، وأثبتت التزام حكومة المملكة العربية السعودية وتعهّدها بمحاكمة مرتكبي هذه الجريمة البشعة محاكمة شفافة تطبيقًا للقانون وإرساء للعدالة، مستنكرًا المحاولات المغرضة لتسييس الجريمة والتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية.
وقال الزياني: نستنكر المحاولات المغرضة لتسييس جريمة مقتل خاشقجي والتدخل في شؤون السعودية.
وكانت النيابة العامة أعلنت، الإثنين، صدور أحكام بالقتل قصاصًا على 5 متهمين في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي.
وأوضح المتحدث باسم النيابة، شلعان الشلعان، خلال مؤتمر صحافي، أنه تمت محاكمة كل مَن ثبت تورطه في تلك القضية.
وأضاف: إن المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي، وصدر الحكم في الجلسة العاشرة، موضحًا أن ممثلين من أسرة خاشقجي ومن تركيا، فضلًا عن ممثلين عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن حضروا جلسات القضية.
كانت هذه تفاصيل خبر الزياني: المملكة التزمت بالشفافية وطبقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.