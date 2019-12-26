شكرا لقرائتكم خبر عن الزياني: المملكة التزمت بالشفافية وطبقتها والان نبدء بالتفاصيل

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بالأحكام القضائية الابتدائية التي أصدرتها المحكمة الجزائية في الرياض، بحق المتهمين في جريمة مقتل جمال خاشقجي ، ووصفها بأنها خطوة مهمة على طريق إحقاق الحق وتطبيق العدالة.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون، في بيان نُشر على موقع المجلس الإلكتروني، أن الأحكام الصادرة بحق المتهمين برهنت على استقلال ونزاهة القضاء السعودي، وحرصه على تطبيق أحكام القانون، بعد استكمال كافة الإجراءات القضائية الواجبة قانونًا، وأثبتت التزام حكومة المملكة العربية السعودية وتعهّدها بمحاكمة مرتكبي هذه الجريمة البشعة محاكمة شفافة تطبيقًا للقانون وإرساء للعدالة، مستنكرًا المحاولات المغرضة لتسييس الجريمة والتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية.

وقال الزياني: نستنكر المحاولات المغرضة لتسييس جريمة مقتل خاشقجي والتدخل في شؤون السعودية.

Advertisements

وكانت النيابة العامة أعلنت، الإثنين، صدور أحكام بالقتل قصاصًا على 5 متهمين في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وأوضح المتحدث باسم النيابة، شلعان الشلعان، خلال مؤتمر صحافي، أنه تمت محاكمة كل مَن ثبت تورطه في تلك القضية.

وأضاف: إن المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي، وصدر الحكم في الجلسة العاشرة، موضحًا أن ممثلين من أسرة خاشقجي ومن تركيا، فضلًا عن ممثلين عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن حضروا جلسات القضية.