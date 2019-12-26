شكرا لقرائتكم خبر عن النظام الإيراني يعطل خدمة الإنترنت قبل احتجاجات تنطلق اليوم والان نبدء بالتفاصيل
ودعت منشورات على مواقع للتواصل الاجتماعي وبعض أقارب الذين قتلوا في اضطرابات الشهر الماضي بسبب رفع أسعار الوقود، إلى تجديد الاحتجاجات وإحياء ذكرى القتلى اليوم الخميس.
ونقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية (ايلنا) شبه الرسمية عن مصدر مطلع بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قوله إن تعطيل الخدمة تم بأمر من «السلطات الأمنية» وشمل أقاليم البرز وكردستان وزنجان في وسط وغرب إيران وفارس في الجنوب.
وقالت الوكالة: «وفقا لهذا المصدر، من المحتمل أن تتأثر المزيد من الأقاليم بتعطيل الاتصال الدولي بالهواتف المحمولة».
وفي شهر نوفمبر، عطل النظام الإيراني خدمة الإنترنت لمدة أسبوع تقريبا، للمساعدة في كبح الاحتجاجات على رفع أسعار الوقود التي تحولت إلى احتجاجات سياسية، مما أثار أكثر حملة قمع دموية في تاريخ النظام الإيراني الممتد منذ 40 عاما.
وصعب تعطيل الإنترنت على المتظاهرين بث مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لحشد الدعم وأيضا الحصول على تقارير موثوقة حول نطاق الاضطرابات.
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