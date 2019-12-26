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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عادل حمودة: أردوغان يتبني تنظيم الإخوان المسلمين
الخميس 26 ديسمبر 2019
أكد الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، أن تركيا هي المسئولة عن التنظيم الدولي للإخوان المسلمين.
وأشار "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" مساء الأربعاء، إلى أنه لأول مرة يكون المرشد العام للتنظيم غير مصري.
ولفت رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إلى أن التنظيم الدولي للإخوان المسلمين يتبناه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكداً أنه لا خلاف على ذلك.
وأكد أن أردوغان يتحرش بالأكراد رغبة منه في السيطرة على النفط العراقي، معلقًا: "أردوغان شخصية مبتزة"، متابعًا: "أردوغان لديه ابتزاز سياسي من نوع غريب جدًا؛ لتدخله في سوريا وليبيا"، موضحًا أنه استغل ليبيا في أن تصبح ممرًا لدخول عدد كبير جدًا من المتطوعين الأوروبيين والأمرييكين لداعش، وفتح الباب للهجرة غير الشرعية.
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