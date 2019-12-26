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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحركات هوائية.. حمودة: أردوغان طبق نظرية التحركات السياسية
الخميس 26 ديسمبر 2019
الخليج 365_سالم أحمد
قال الكاتب الصحفي المصري عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طبق نظرية التحركات السياسية، خاصة بعد عملية الانقلاب وتأسيس أحزاب جديدة داخل تركيا، لافتاً إلى أنه دائم التحرش بالأكراد.
وأضاف حمودة، خلال برنامج “مساء dmc” أن أردوغان استغل ليبيا بأن تكون ممر لدخول من يُريد الانضمام إلى داعش، كما استخدم الهجرة غير الشرعية ورقة ضغط على ألمانيا، ما يؤكد أنه شخصية مُبتزة.
وأشار الكاتب الصحفي، إلى فتح باب تهديد جديد لابتزاز أوروبا بشأن المهاجرين، بقيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
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