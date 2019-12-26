عادل حمودة: أردوغان كان فقيراً وعمل "بائع" فى اسطنبول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عادل حمودة: أردوغان كان فقيرا وعمل بائع فى اسطنبول

الخميس 26 ديسمبر 2019

الخليج 365_سالم أحمد

قال الكاتب الصحفي المصري عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن أردوغان عاش فقيراً وأن الفقر ليس عيباً، لافتاً إلى أنه كان يُعاني من الضعف الأُسري، فعمل بائعاً للسميط فى اسطنبول، كما لعب كورة قدم وملاكمة.

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ولفت رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc"، المُذاع على فضائية "dmc" إلى أن أردوغان شخصية مُبتزة، يعمل دائماً على ابتزاز الدول، مُضيفاً أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لديه حلم كبير وهو إعادة الدولة العثمانية القديمة.

وأكد “حمودة” أن تركيا لا تؤمن إلا بالعنف ونظام أردوغان لديه ميليشيات.