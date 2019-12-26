حمودة: الدعوة الدينية مجرمة دستورياً فى تركيا.. وهذا ما حدث أمامي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حمودة: الدعوة الدينية مجرمة دستوريا فى تركيا.. وهذا ما حدث أمامي الخميس 26 ديسمبر 2019 الخليج 365_سالم أحمد قال الكاتب الصحفي المصري عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن التمزق الحادث فى تركيا أدي إلى وجود دولة عميقة وأخري موازية.

وأضاف حمودة، خلال برنامج “مساء dmc” المُذاع على فضائية dmc تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن الدعوة الدينية مجرمة بحكم الدستور في تركيا، لافتاً إلى أنه عند زيارته لتركيا فى رمضان 2008، وخلال دعوة إفطار بحضور سفراء العرب، همس أحد الأشخاص للذهاب إلى الصلاة “سراً”.

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