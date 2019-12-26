عادل حمودة: قيادات تركية علمت أبنائها داخل مصر خوفاً عليهم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عادل حمودة: قيادات تركية علمت أبنائها داخل مصر خوفا عليهم
الخميس 26 ديسمبر 2019
الخليج 365_سالم أحمد
كشف الكاتب الصحفي المصري عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، عن تعلم عدد من أبناء القيادات التركية داخل مصر، بسبب إلغاء التعليم الديني وإضافة اللغة اللاتينية ونقل تركيا إلى التصور الأوروبي، خوفاً على أبنائهم من تغيير الهوية. وأضاف الكاتب الصحفي.
وأضاف “حمودة” خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج “مساء dmc”، أن التمزق ارتبط بحالة من اللاهوية "أنا مسلم ولا أوروبي".
وأشار رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إلى أن تركيا الدولة الإسلامية الوحيدة التى انضمت إلى حلف الناتو، وكانت ذات أهمية بالغة،إلى أن بدأ رفضها، فى حين أن اليونان تُعد الدولة المُدللة.
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