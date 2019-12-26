أوضح المكتب الاعلامي لرئيس ​الحكومة​ الاسبق النائب ​نجيب ميقاتي​، انه "غير معني بالرواية التي يتم تداولها عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ بشأن رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​".

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كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي: لست معنيا بالرواية المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن دياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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