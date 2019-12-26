نفذ عناصر من ​فوج الإنقاذ الشعبي​ في مؤسسة ​معروف سعد​ تحركات وقائية وسلامة مدنية في منطقة صيدا وشرقها حتى ساعات الصباح الأولى في إطار ​السلامة العامة​. وفي بيان له، أكد الفوج ان "هذه التحركات تأتي إيماناً بالواجب الوطني والإنساني، وترسيخاً للقيم الإنسانية الفاضلة، والمثل العليا التي بعث من أجلها ​السيد المسيح​ لتكريس العدالة الاجتماعية والمودة والتسامح ومساعدة الأخرين والعطاء وبذل التضحيات من أجل الإنسانية جمعاء"، مباركاً "ب​عيد الميلاد​ المجيد"، ومتمنياً "أن تكون سنة ​الجديدة​ مليئة ب​المحبة​ وبالاستقرار، وتحسن الأوضاع على الصعد كافة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: فوج الإنقاذ الشعبي ينفذ تحركات وقائية في صيدا وجوارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.