لفتت مصادر متابعة لصحيفة "الأنباء" الكويتية الى انه "يبدو ان التشكيلة الحكومية انتهت، وأن الرئيس المكلف ​حسان دياب​ عرضها على ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، الا ان تحفظات لرئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ المتمسك ب​حكومة​ تكنو- سياسية استدعت تأجيل ​الاعلان​ عنها ريثما يتم التواصل مع "​حزب الله​" لاشراكه في جهود اقناع بري الذي له تحفظات على بعض الاسماء المقترحة تحت عنوان الحراك".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الأنباء: التشكيلة الحكومية جاهزة وبانتظار إقناع بري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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