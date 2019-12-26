روكز: لن أمنح الثقة الا لحكومة اختصاصيين

رأى النائب ​شامل روكز​ ان "رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ قد يتمكن من تشكيل حكومته فيما لو اتت مطابقة لقوله بأنها ستكون حكومة اختصاصيين بامتياز، علما ان الاختصاصي المطلوب للتوزير ليس ان يكون فقط اكاديميا وحائزا على شهادات جامعية عليا، انما صاحب تجارب وخبرات وكفاءة ويتمتع بإرادة وشجاعة تمكناه من اتخاذ القرار المناسب والصحيح في التوقيت المناسب والصحيح"، مؤكدا ان "هذه الخامة من اللبنانيين الاختصاصيين موجودة بكثرة في لبنان والخارج وعلينا الاستفادة منهم في هذه المرحلة الحرجة، ولن يمنح الثقة الا لحكومة بهذه المواصفات".

وفي تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية، اوضح روكز، انه "يؤيد اعتذار دياب عن متابعة مهمته في حالة واحدة فقط وهي اذا تبين ان السياسيين يضغطون عليه لتأليف حكومة تشبههم"، مشيرا الى ان "​الحراك الشعبي​ ينم عن حالة وعي كبيرة والأهم انها عابرة للأحزاب و​الطوائف​ والاصطفافات السياسية"، متمنيا "استمرار هذه الحالة بقوة وزخم وبجهوزية كاملة حتى ما بعد ​تشكيل الحكومة​، لتكون ضمير ​الشعب اللبناني​ الواعي والمسؤول والمتابع بكل فاعلية لعمل السلطتين التنفيذية والتشريعية ولكل عمل سياسي عام، وذلك بهدف المراقبة لتصويب الخطأ ان حصل ايا يكن صاحبه ومصدره"، لافتاً الى انه "في لبنان مزيجا من الصراعات المحلية والاقليمية والدولية، فعلى المستوى الداخلي نعاني من صراعات حامية بين الفرقاء اللبنانيين اساسها المحاصصة وتقاسم السلطة، وهي صراعات اوصلت البلاد الى الاهتراء على كل المستويات، اما على المستويين الاقليمي والدولي فيعيش لبنان تداعيات السباق بين الدول في محاولة لفرض كل منها استراتيجيتها في المنطقة، لكن ما يجب الاضاءة عليه هو ان الاستراتيجية الدولية والاقليمية في المنطقة ليست هي من يعرقل انشاء معامل كهرباء ومعالجة ​نفايات​ وضبط السرقات والفوضى العارمة في ​قطاع الاتصالات​ ومحاكمة الفاسدين".