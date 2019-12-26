وفد من حزب الله جال على الفعاليات المسيحية بصيدا مهنئا بالميلاد المجيد

جال وفد من ​حزب الله​ برئاسة مسؤول منطقة صيدا ​الشيخ زيد ضاهر​ على الفعاليات الدينية والسياسية والرسمية والإجتماعية المسيحية في صيدا وجوارها مقدما التهاني بعيد ميلاد السيد المسيح.

وشملت الجولة كل من رئيس اساقفة صيدا ودير القمر للموارنة ​المطران مارون العمار​، راعي ابرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك ​المطران ايلي حداد​ في مركز المطرانية في صيدا ، والنائب ميشال موسى،الرئيس السابق للحزب السوري القومي الاجتماعي ​حنا الناشف​، قائمقام قضاء ​مرجعيون​ وسام الحايك.

كما زار الوفد منسقية ​التيار الوطني الحر​ في ​قضاء صيدا​ في مركز المنسقية في ​مدينة صيدا​ حيث استقبل الوفد منسق هيئة قضاء صيدا الأستاذ عبد الله البعاصيري وأعضاء المنسقية.

واختتمت جولة الوفد بزيارة النائب ​سليم خوري​ والنائب السابق إنطوان خوري في منزلهما في ​بلدة المحاربية​.

واكد الوفد على أهمية التواصل بين كافة الاديان والطوائف خصوصا في ظل الظروف التى يمر بها لبنان و المنطقة مؤكدين على نعمة التنوع التي يمتاز بها لبنان وضرورة الحفاظ عليها.