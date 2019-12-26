وفد من حزب الله جال على الفعاليات المسيحية بصيدا مهنئا بالميلاد المجيد

جال وفد من حزب الله برئاسة مسؤول منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر على الفعاليات الدينية والسياسية والرسمية والإجتماعية المسيحية في صيدا وجوارها مقدما التهاني بعيد ميلاد السيد المسيح.
وشملت الجولة كل من رئيس اساقفة صيدا ودير القمر للموارنة المطران مارون العمار، راعي ابرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران ايلي حداد في مركز المطرانية في صيدا ، والنائب ميشال موسى،الرئيس السابق للحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف، قائمقام قضاء مرجعيون وسام الحايك.
كما زار الوفد منسقية التيار الوطني الحر في قضاء صيدا في مركز المنسقية في مدينة صيدا حيث استقبل الوفد منسق هيئة قضاء صيدا الأستاذ عبد الله البعاصيري وأعضاء المنسقية.
واختتمت جولة الوفد بزيارة النائب سليم خوري والنائب السابق إنطوان خوري في منزلهما في بلدة المحاربية.
واكد الوفد على أهمية التواصل بين كافة الاديان والطوائف خصوصا في ظل الظروف التى يمر بها لبنان و المنطقة مؤكدين على نعمة التنوع التي يمتاز بها لبنان وضرورة الحفاظ عليها.
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