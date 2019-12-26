وثيقة مسربة تكشف إهدار "تميم" المال العام للتحالف مع أردوغان

كشفت وثيقة مسربة عن تعاون بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر تميم بن حمد فى مجال إدارة الحرب الإلكترونية، من أجل استخدامه لشن حروب لتحقيق مصالحهما فى المنطقة، حيث تقضى الاتفاقية بتبادل زيارات العسكريين بين قطر وتركيا؛ الأمر الذى تعهد أمير قطر بتحمل تكاليفه، وذلك يدخل ضمن مسلسل إهدار أموال الشعب.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية "قطريليكس"، إن تفاصيل الاتفاق العسكرى بين رجب طيب أردوغان وتميم بن حمد، وفقًا لوثيقة عسكرية تركية مسربة، تم

إعدادها من هيئة الأركان العامة التركية من أجل التعاون فى مجال قدرات الحرب الإلكترونية، وعلى إثرها فعَّلت أنقرة بروتوكولًا تضمَّن خطة التدريب والتعاون مع قطر.

وأشار موقع قطريليكس، إلى أنه وفقًا للمذكرة قامت الحكومة التركية بتحديث شروط الاتفاقية بعد مناقشة مشتركة، وأرسلت المسودة الجديدة إلى الدوحة حيث تم إعداد المسودة من قِبَل إدارة الاتصالات والإلكترونيات ونظم المعلومات التابعة لهيئة الأركان العامة التركية، وتم

تحديثها وفقًا للمدخلات المقدمة من منظمة الاستخبارات الوطنية التركية ومديرية عمليات هيئة الأركان العامة ووزارة الخارجية وقادة قوات الجيش.

ولفت الموقع التابع للمعارضة القطرية، إلى أن تركيا وقطر نفَّذتا بالفعل اتفاقية عسكرية شاملة، حيث أنشأ الجانب التركى قاعدة عسكرية جديدة فى الدوحة ونشر قوات برية تركية هناك، لافتًا إلى أن تركيا تخطط لإضافة أصول جوية وبحرية إلى القاعدة، لتوسيع وجودها فى الدولة الخليجية الصغيرة، فيما عزز تميم علاقته مع أردوغان حيث أعلن عن ضخ استثمارات بقيمة 15 مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد التركى، كما رفضت الدوحة الاعتراض على الاحتلال التركى لسوريا رغم اعتراض دول العالم باستثناء الصومال والدوحة.