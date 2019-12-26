خدمات طبية في 3 دول ومجلة دولية للأبحاث

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة بالرياض، أمس، سفير المجر لدى المملكة بالاش شلماسي، وبحثا القضايا المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية.

كما دشن الربيعة أمس الموقع الإلكتروني للمجلة الدولية للدراسات الإنسانية على شبكة الإنترنت https/‏/‏:journal.ksrelief.org/‏، وقال إن صدور المجلة جاء وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، «بأن يكون المركز رائدا للعمل الإنساني، لذا فإن المجلة الدولية للدراسات الإنسانية تحقق أهدافه المتعلقة بنشر التوعية بالعمل الإنساني».

مختبر

قدمت عيادات مختبر التحاليل والأشعة التخصصية التابعة للمركز خدماتها الطبية لـ1174 مراجعا بمخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن خلال نوفمبر الماضي.

عمليات

أجرت الحملة الطبية التطوعية للمركز في غيبدة ببنجلاديش خلال اليوم الخامس منها 137 عملية جراحية منها 130 للرجال و7 للنساء، ليصل مجموع العمليات منذ بدء الحملة 652 جراحة.

جراحات

أجرى الفريق الطبي التطوعي للمركز 40 عملية جراحية، منها 5 عمليات لجراحات القلب المفتوح، و35 عملية قسطرة قلب بالخرطوم، في اليومين الثالث والرابع من الحملة.

ونفّذت الحملة منذ انطلاقها 73 جراحة، 9 منها لجراحات القلب المفتوح، و64 عملية قسطرة قلب.

خدمات طبية

الأردن

1174

مراجعا لمختبر التحاليل والأشعة

بنجلاديش

173

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عملية جراحية

130

عملية للرجال

7

عمليات للنساء

652

جراحة مجموع العمليات في الحملة

السودان

40

عملية جراحية

5

عمليات لجراحات القلب المفتوح

35

عملية قسطرة قلب بمدينة الخرطوم