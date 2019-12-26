خدمات طبية في 3 دول ومجلة دولية للأبحاث

كما دشن الربيعة أمس الموقع الإلكتروني للمجلة الدولية للدراسات الإنسانية على شبكة الإنترنت https//:journal.ksrelief.org/، وقال إن صدور المجلة جاء وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، «بأن يكون المركز رائدا للعمل الإنساني، لذا فإن المجلة الدولية للدراسات الإنسانية تحقق أهدافه المتعلقة بنشر التوعية بالعمل الإنساني».
مختبر
قدمت عيادات مختبر التحاليل والأشعة التخصصية التابعة للمركز خدماتها الطبية لـ1174 مراجعا بمخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن خلال نوفمبر الماضي.
عمليات
أجرت الحملة الطبية التطوعية للمركز في غيبدة ببنجلاديش خلال اليوم الخامس منها 137 عملية جراحية منها 130 للرجال و7 للنساء، ليصل مجموع العمليات منذ بدء الحملة 652 جراحة.
جراحات
أجرى الفريق الطبي التطوعي للمركز 40 عملية جراحية، منها 5 عمليات لجراحات القلب المفتوح، و35 عملية قسطرة قلب بالخرطوم، في اليومين الثالث والرابع من الحملة.
ونفّذت الحملة منذ انطلاقها 73 جراحة، 9 منها لجراحات القلب المفتوح، و64 عملية قسطرة قلب.
خدمات طبية
الأردن
1174
مراجعا لمختبر التحاليل والأشعة
بنجلاديش
173
عملية جراحية
130
عملية للرجال
7
عمليات للنساء
652
جراحة مجموع العمليات في الحملة
السودان
40
عملية جراحية
5
عمليات لجراحات القلب المفتوح
35
عملية قسطرة قلب بمدينة الخرطوم
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