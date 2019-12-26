كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قصف إسرائيلي على قطاع غزة بعد تهديد نتنياهو باغتيالات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استهدفت المدفعية الإسرائيلية، مساء الأربعاء، موقعا في محيط المدرسة الأمريكية غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وتتصاعد ألسنة الدخان في المكان.

وجاءت الغارات بعد قليل من تلويح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن عمليات اغتيال جديدة في القطاع، وإعلان الاحتلال رصد إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع.

وذكر مصدر أمني أن الطائرات الإسرائيلية لا تزال تحلق في سماء القطاع.

وقال نتنياهو في أول تعقيب له عقب إخلائه تجمعا انتخابيا في عسقلان بعد دوي صفارات الإنذار في غلاف غزة مساء الأربعاء: "من أطلق الصاروخ في المرة الماضية لم يعد بيننا، ومن أطلق الصاروخ هذه المرة فليستعد للرحيل"، في إشارة إلى اغتيال القيادي في الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا في 12 من الشهر الماضي لاتهامه بإطلاق صاروخ أدى إلى إخلاء نتنياهو من القاعة.

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وأخرج الأمن الإسرائيلي نتنياهو، الأربعاء، من قاعة اجتماعات بعد دوي صافرات الإنذار في مدينة عسقلان، جنوبي إسرائيل.

وقالت محطات التلفزيون الإسرائيلية: "إن نتنياهو كان في اجتماع مع نشطاء من حزب الليكود الذي يتزعمه عندما دوت صافرات الإنذار، حيث تم إخراجه من القاعة على الفور".

وتجرى، الخميس، الانتخابات التمهيدية لرئيس حزب "الليكود".

وكانت صافرات الإنذار دوت في تجمعات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة ومدينة عسقلان، مساء الأربعاء.

وفجر الخميس، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على أهداف عدة في قطاع غزة.