كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو: روسيا وإسرائيل بالفعل في حالة حرب بالفعل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال الرئيس بوتين، بحسب نتنياهو، إن "روسيا وإسرائيل اقتربتا من الدخول في صدام 4 مرات بالفعل".
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" التي اوردت المقابلة، أن أسباب هذه الاشتباكات التي كادت أن تقع، هي نتاج أنشطة روسية وإسرائيلية في سوريا، غير أن نتنياهو لم يوضح تلك الأسباب.
ويشار إلى أن نتنياهو قام بعدة زيارات لروسيا للقاء بوتين كان موضوعها الرئيسي الوضع في سوريا وانشطة ايران هناك والتنسيق بين بلديهما.
والجدير بالذكر أن هناك آلية تنسيق بين "إسرائيل" وروسيا لمنع احتكاك بين قواتهما في سوريا، حيث تنشر موسكو قوات لدعم قوات الرئيس بشار الأسد في قتاله ضد التنظيمات المتطرفة والمعارضة المسلحة، فيما تقوم الدولة العبرية بطلعات جوية تستهدف الوجود الإيراني في سوريا.