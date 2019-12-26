كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو: روسيا وإسرائيل بالفعل في حالة حرب بالفعل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخبره أنه "بدونك، والعلاقة التي تربطنا، لربما كنا (روسيا وإسرائيل) بالفعل في حالة حرب بالفعل".

وجاء ذلك في مقابلة اجرتها إذاعة جيش الاحتلال مع نتنياهو، اليوم الأربعاء.

وقال الرئيس بوتين، بحسب نتنياهو، إن "روسيا وإسرائيل اقتربتا من الدخول في صدام 4 مرات بالفعل".

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" التي اوردت المقابلة، أن أسباب هذه الاشتباكات التي كادت أن تقع، هي نتاج أنشطة روسية وإسرائيلية في سوريا، غير أن نتنياهو لم يوضح تلك الأسباب.

ويشار إلى أن نتنياهو قام بعدة زيارات لروسيا للقاء بوتين كان موضوعها الرئيسي الوضع في سوريا وانشطة ايران هناك والتنسيق بين بلديهما.